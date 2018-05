Vijftiger ontkent zedenfeiten 19 mei 2018

02u26 0

De raadkamer in Turnhout heeft een 53-jarige man uit Geel een enkelband gegeven. De man was eerder deze week door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van zedenfeiten. Hij wordt er van verdacht de minderjarige zoon van de ex-partner van zijn vader te hebben misbruikt. Het misbruik zou zich hebben voorgedaan in Westerlo. De vijftiger ontkent echter in alle toonaarden. De man blijft aangehouden, maar met een enkelband in plaats van in de gevangenis. (JVN)