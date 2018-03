Vier proefopstellingen met wegversmallingen 02 maart 2018

In de Arthur Sterckxstraat en de Hollandse dreef in Westerlo, Zoerleberg in Zoerle-Parwijs en de Oude Westmeerbeekseweg in Heultje plaatst de gemeente de volgende dagen wegversmallingen. Het zijn proefopstellingen die tegen het einde van de zomer met de buurt geëvalueerd worden. De wegversmallingen dienen om de verkeersveiligheid in de buurten en dorpen te verbeteren. De Arthur Sterckxstraat in Westerlo is een brede straat die vaak gebruikt wordt door naar school fietsende kinderen. In de Hollandse dreef moeten de wegversmallingen het verkeer van en naar Sportpark De Beeltjens afremmen. In Zoerleberg en in de Oude Westmeerbeekseweg dienen de wegversmallingen om sluipverkeer te ontmoedigen. (WDH)