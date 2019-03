VIDEO: Protest aan poort van grootste Belgische slachterij Kristof Baelus

02 maart 2019

17u33 0 Westerlo Zaterdagochtend protesteerde zo’n 150 personen aan de poort van een van de grootste slachterijen van ons land. De actievoerders hingen zelfgemaakte slogans aan de poort, het protest verliep op een rustige manier onder politietoezicht.

Het slachthuis Sus Campiniae in Oevel kreeg begin december 2018 van Vlaams minister Joke Schauvliege geen nieuwe milieuvergunning. Enkele weken later vroeg het bedrijf een schorsing van dat besluit aan bij de Raad van State, die deze aanvraag echter verwierp. Er werd nadien door de afdeling Handhaving een bestuurlijke maatregel opgesteld waarbij het slachthuis alle nodige maatregelen moet treffen om alle vergunningsplichtige activiteiten tegen 9 augustus te stoppen.

“Het bedrijf liet weten een nieuwe milieuvergunning aangevraagd te hebben, maah het kan toch niet dat ze al die tijd doorwerken zonder milieuvergunning?”, klinkt het verontwaardigd bij initiatiefnemer Benjamin Loison. “Het is een symbolische actie om te laten zien dat wij het niet correct vinden wat er hier aan het gebeuren is momenteel. Het kan ook niet dat er recht over het kerkhof dergelijke grote slachterij staat.”

Na een briefing trokken de deelnemers tot aan de poort van het bedrijf waar ze zich allemaal opstelden om aandacht te vragen voor het slachten van de dieren, en dit zelfs zonder milieuvergunning. Daarna hingen ze hun zelfgemaakte teksten aan de poort en omheining van het bedrijf, waarna een minuut stilte werd gehouden.

“Wij komen mee betogen omdat we het belangrijk vinden om de buurtbewoners te steunen en omdat wij zelf tegen slachterijen zijn, dat is niet meer van deze tijd”, klinkt het bij Jessica De Sousa. “Buurtbewoners klagen nu al van geurhinder, en dat kan zeker niet vlak bij het kerkhof.”