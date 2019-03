VIDEO. Grootste 3D-betonprinter van de wereld staat in Westerlo Wouter Demuynck

19 maart 2019

18u43 0 Westerlo Als alles goed gaat heeft Kamp C, het provinciaal centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in Westerlo, binnen enkele maanden een wereldprimeur beet. Dinsdag werd hun 3D-printer, de grootste betonprinter ter wereld, voor het eerst aan het werk gezet. De bedoeling is om binnen enkele maanden een huis met twee verdiepingen te bouwen en dat zou in de hele wereld ongezien zijn.

Onder leiding van Kamp C bundelen acht organisaties de krachten in het project ‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen’, of kortweg C3PO. Het gaat om Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, Etib/Concrete House en ViCre. Samen hebben ze één doel voor ogen: de Vlaamse bouwwereld klaarstomen voor de technologie van het 3D-printen van gebouwen.

Huis met twee verdiepingen

Naast Vlaanderen warm maken voor het 3D-printen van gebouwen heeft Kamp C nog een wereldprimeur in gedachten. Het provinciaal centrum wil als eerste in de hele wereld een huis met twee verdiepingen laten printen. “In China hebben ze al een appartement met een zeestal verdiepingen geprint, maar daar hebben ze verschillende elementen aan elkaar gemonteerd. Hier staat alles er in één keer”, vertelt Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C.

Het is nog onduidelijk wanneer het huis met twee verdiepingen juist geprint kan worden. “We willen dat zo snel mogelijk doen, maar alles moet nog verfijnd worden. We zijn wel overtuigd dat ons dat gaat lukken. Binnen enkele maanden hopen we ermee te starten”, gaat Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor Europese Samenwerking en tevens voorzitter van Kamp C, verder. Als alles op punt staat, kan het snel gaan. Op twee werkdagen zou zo'n huis al geplaatst kunnen worden.

Inmiddels staat Kamp C weer een stap verder. Dinsdag werd er voor het eerst gebruik gemaakt van de aangekochte 3D-printer, een investering van 500.000 euro. Als test werden twee muren en twee bankjes geprint. ‘s Ochtends kreeg men het apparaat even niet aan de praat, maar bij de voorstelling aan de pers verliep het printproces gelukkig vrijwel vlekkeloos. “De voornaamste focus zal zijn om de technische uitdagingen waar de techniek nog voor staat te overwinnen via trial-and-error”, zegt projectverantwoordelijke Kai Van Bulck.

Samenstelling beton

Een voorbeeld van zo'n uitdaging is het materiaalvraagstuk. De printer van Kamp C is vooral geschikt om bouwonderdelen in beton te printen. “Maar hoe moet dat beton zijn samengesteld om zo efficiënt mogelijk te printen? Dat zal wellicht verschillen van toepassing tot toepassing, dat moeten we dus nog ondervinden”, aldus Van Bulck, die heel wat voordelen ziet met de nieuwe techniek.

“Vooral voor de complexe bouwonderdelen heeft de betonprinter een grote meerwaarde. Denk maar aan gewelven of gebogen muren. Vandaag worden die elementen nog op de werf zelf gemaakt. Dankzij de printer is dat binnenkort misschien verleden tijd.”

Vanaf het najaar tot zeker nog 2020 zijn geïnteresseerde bedrijven welkom om in Westerlo met de printer te experimenteren. “Pas als we de bouwsector kunnen overtuigen met pilootprojecten, zal men er ook in investeren”, vervolgt van den Berg. “We willen dus zoveel mogelijk bedrijven uit de bouwsector bereiken. We moeten fouten maken en wellicht gaan we nog 100 problemen tegenkomen. Inmiddels heeft ook Saudi-Arabië deze 3D-printer gekocht. Dat geeft wel de geruststelling dat we de juiste techniek hebben. Als we Saudi’s kunnen overtuigen, dan zou dat toch ook moeten lukken in de Vlaamse bouwsector”, besluit Van den Berg met een knipoog.