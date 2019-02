Vernieuwde bibliotheek krijgt nieuwe inkom en grotere jeugdafdeling Wouter Demuynck

06 februari 2019

Aannemer DSV uit Aarschot start binnenkort met verbouwingen aan de bibliotheek van Westerlo. De bib in het Kasteelpark krijgt een nieuwe inkom en een grotere jeugdafdeling. In die inkomruimte is ook plaats voor een inleverschuif. Ook het polyvalente zaaltje in de bib wordt aangepast zodat men het ook los van de bib kan gebruiken.

Het meer dan twintig jaar oude gebouw krijgt bovendien een betere klimaatregeling door aanpassingen aan de verwarming, de ventilatie en de koeling. Ook zal er meer glas gebruikt worden om voor meer lichtinval te zorgen.

De werkzaamheden kosten 527.000 euro. Het plan is getekend door architectenbureau Sarah Theeuws uit Oevel. Tegen het einde van dit jaar zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.