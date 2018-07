Vergunning Baobab Beach Club verlengd 06 juli 2018

De Baobab Beach Club heeft van het college van burgemeester en schepenen toelating gekregen om de zomerbar aan het stadion van KVC Westerlo ook tot het eerste weekend van augustus op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open te houden. Een vergunning voor de rest van de zomer is afhankelijk van de evaluatie van deze periode. De vorige vergunning liep tot 2 juli. Voor muziekactiviteiten in open lucht en in feesttenten gelden strenge geluidsnormen. Voor deze vergunning zijn extra normen opgelegd om ook eventuele bastonen binnen de perken te houden. Twee dagen per week mag de bar open zijn tot 3 uur, de twee andere dagen tot 1 uur. De organisator moet ook het geluidsniveau permanent monitoren en de politie houdt toezicht. (WDH)