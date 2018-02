Verdachte moordpoging met hamer nu ook voor steekpartij voor rechter 14 februari 2018

02u46 0 Westerlo De verdediging van Nick P. (33) uit Westerlo wil dat de twee hangende rechtszaken tegen hem samen behandeld worden. Midden januari werd Nick P. opgepakt nadat hij zijn ex-partner zwaar had aangepakt door haar onder meer met een hamer te lijf te gaan. Vorig jaar in mei stak hij haar ook al eens met een mes. Voor die laatste zaak verscheen P. gisteren een eerste keer voor de rechtbank.

Nick P. werd dinsdagmorgen geboeid de rechtbank binnengebracht omdat hij nog altijd in voorhechtenis zit voor de brutale feiten die hij pleegde op 14 januari van dit jaar. Hij verraste zijn ex in de kelder van haar woning en ging haar te lijf met een hamer. Het slachtoffer moest vele slagen incasseren, ook op haar hoofd.





Ook de twee kinderen zouden toen enkele slagen gekregen hebben. Het was niet de eerste keer dat bij Nick P. de stoppen doorsloegen, want in mei 2017 ging hij zijn ex ook al eens twee keer te lijf met een mes. Die zaak werd aanvankelijk gekwalificeerd als poging doodslag, maar uiteindelijk nog afgezwakt tot opzettelijke slagen en verwondingen.





Het was voor de steekpartij dat Nick P. zich gisteren moest verantwoorden voor de correctionele rechtbank, maar de verdediging vroeg om uitstel. "De twee zaken lijken ons toch te nauw met elkaar verbonden om ze afzonderlijk te behandelen", klinkt het bij de vervangster van Walter Damen, die Nick P. normaal verdedigt.





Gelijkaardige feiten

"Het zijn ook gelijkaardige feiten." De rechter repliceerde of de zaak waarvan het onderzoek nog loopt niet eerder een assisenzaak kan worden. "Daar kunnen we nu nog geen oordeel over vellen", zegt Patti Broeckx namens het openbaar ministerie. "Het lijkt ons ook best dat we het verdere onderzoek nog even afwachten."





Ook de advocaat van slachtoffer Freyja verzette zich niet meteen. "Het is nu vooral belangrijk dat mijn cliënte rust kan vinden. En dat is zo nu de verdachte nog altijd vast zit. Feit is dat er natuurlijk heel wat onderzoeken in beide zaken gelijklopend zullen zijn." De zaak wordt op 24 april opnieuw opgeroepen voor een stand van zaken. (VTT)