Verdachte moordpoging maand langer in cel 07 maart 2018

Nick P. (33) uit Westerlo blijft nog zeker één maand achter de tralies. De raadkamer in Turnhout heeft gisteren zijn aanhouding verlengd. De man wordt verdacht van moordpoging op zijn ex-vriendin Freyja D.P.

Ondanks een contactverbod dat hem was opgelegd omdat hij haar in mei 2017 had aangevalllen met een mes, verschanste Nick P. uit Westerlo zich eind januari in de kelder van de woning van zijn ex-vriendin Freyja D.P. De vrouw merkte aan de rooklucht meteen dat er iemand in huis was. Toen ze in de kelder een kijkje ging nemen, stond ze oog in oog met Nick P. Hij viel haar aan met een hamer. Ook hun zoon en dochter zouden in de klappen hebben gedeeld. Freyja had na de aanval vier open wonden op haar hoofd, de botten van haar schedel waren zichtbaar. Daarnaast had ze een gebroken kaak en oogkas, een gebroken neus op drie plaatsen, drie gebroken ribben en een klaplong. Heel haar lichaam was bont en blauw geslagen. Voor die moordpoging verscheen Nick P. gisteren opnieuw voor de raadkamer in Turnhout. Die besliste hem nog zeker vier weken langer achter de tralies te houden. "Ik heb nog altijd veel pijn. Fysisch, maar ook psychisch", vertelt Freyja. "Ook mijn kinderen hebben er nog steeds last van, ook emotioneel is alles zeer moeilijk. Ik wil Nick nooit meer zien." (JVN)