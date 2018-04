Van 2 naar 13 paskamers in minder dan10 jaar 17 april 2018

02u52 0 Westerlo Modewinkel Mio Caro verhuist begin mei naar een gloednieuwe locatie aan Zandberg, schuin tegenover de huidige winkel. Zo zal de kledingzaak op minder dan tien jaar tijd van 40 naar 600 vierkante meter groeien.

"Mio Caro kleedt dames van top tot teen en heeft voor ieder wat wils, tegen betaalbare prijzen. Ons cliënteel - van jeugd tot 60+ - komt van heinde en ver", stelt zaakvoerster Romy Mio Caro (35) haar zaak voor. Ze startte in 2009 kledingzaak Mio Caro in Tongerlo. De eerste winkel was 40 vierkante meter groot en telde twee paskamers. Nog geen vier jaar later verhuisde ze wegens groot succes een eerste keer naar de Zandberg, goed voor 175 vierkante meter aan winkelruimte. "In 2013 nam ik Britt aan als eerste winkelmeisje. Zij is intussen mijn rechterhand. Nog geen half jaar later volgde een tweede aanwerving." Intussen telt Mio Caro acht personeelsleden.





De nieuwe winkel komt er in het gebouw waar vroeger bakkerij Helsen gevestigd was. Dankzij lage plafonds en uitgekiende accessoires en verlichting zal het gezelligheid troef zijn in de showroom van 600 vierkante meter. Een gigantische zetel aan de 13 paskamers moet de blikvanger worden.





De opening zal gevierd worden met een feestweekend op 4, 5 en 6 mei van 10 tot 18 uur. Romy en haar team verwachten zo'n 1.500 klanten te mogen verwelkomen op hun nieuwe locatie aan Zandberg 37. (WDH)