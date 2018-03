Unieke samenwerking BSO-TSO LEERLINGEN TONGELSBOS VOLGEN DIERENZORG OP SINT JOZEF WOUTER DEMUYNCK

30 maart 2018

03u00 0 Westerlo Vanaf volgend schooljaar gaan Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo, en Sint Jozef Geel van start met een unieke samenwerking. De leerlingen van Tongelsbos zullen de technische richting 'Plant, Dier en Milieu, optie Dierenzorg' kunnen volgen. De school wil zo de maatschappelijke integratie van de leerlingen bevorderen.

De nieuwe richting werd gisteren op Tongelsbos voorgesteld tijdens de jaarlijkse 'DOE-dag', waarbij de jongeren al kennis konden maken met de richting. Tussen Tongelsbos en Sint Jozef Geel, een van de Kogeka-scholen, is er al zes jaar een samenwerking in de B-stroom voor diezelfde richting. Destijds begonnen 6 leerlingen aan de opleiding, nu zijn er dat al 87. De nieuwe samenwerking zal zich situeren in de A-stroom en dat is redelijk uniek in Vlaanderen. "Tussen buitengewoon secundair onderwijs en secundair onderwijs zijn er in de A-stroom weinig scholen in Vlaanderen die dergelijke intensieve samenwerking aangaan", vertelt Ilse van de Vreugde, directrice van Tongelsbos. "In de richting 'Plant, Dier en Milieu' zijn we zelfs de eersten in Vlaanderen die ermee beginnen. Er zijn verschillende redenen om deze samenwerking op te starten. Met Sint Jozef Geel hebben we in de B-stroom al een goede samenwerking. We hebben zo ondervonden dat er heel wat leerlingen zijn die cognitief sterker en een uitdagende richting aankunnen, maar die evenwel de zorg van buitengewoon onderwijs nodig hebben. Sint Jozef Geel heeft ook al verschillende labo's ter beschikking en ligt op een boogscheut van Tongerlo. Maar het belangrijkste voordeel is toch de inclusie die we kunnen realiseren.





Ook Danny Van der Veken, coördinerend directeur van Kogeka, is erg enthousiast over de samenwerking. "Het wordt een uitwisseling van expertise. Wij hebben de infrastructuur, terwijl Tongelsbos expertise heeft op het vlak van zorg. Voor onze school is het een meerwaarde dat we de zorgbegeleiders van Tongelsbos kunnen binnenhalen. Dit project moet ervoor zorgen dat de barrières tussen buitengewoon en gewoon secundair onderwijs afnemen. Inclusief onderwijs: daarnaar moeten we in de toekomst streven."





Er komt een vestigingsplaats van Tongelsbos in Sint Jozef Geel. De eerste graad zullen de leerlingen nog in Tongelsbos afwerken, de tweede en derde graad volgen zij in één klas in Geel. Zij zullen daarbij les krijgen van leerkrachten van Sint Jozef Geel en Tongelsbos, maar er zullen ook enkele nieuwe krachten moeten worden aangeworven. Momenteel hebben al vijf leerlingen zich aangemeld voor de nieuwe richting. Na de paasvakantie starten de inschrijvingen.