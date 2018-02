Twintig nieuwe sociale woningen 24 februari 2018

02u30 0 Westerlo Gisteren is het sociale woonproject van Geelse Huisvesting in Oevel (Westerlo) officieel geopend. In de Joris Van Geelstraat, de Elfenstraat en de Toekomststraat bouwde het twaalf seniorenwoningen en acht appartementen.

Twaalf verouderde seniorenwoningen werden vervangen door een nieuwbouw en daar kwamen acht gloednieuwe appartementen bij. Het project verliep in drie fases. Sinds oktober 2016 worden de vernieuwde woningen in de Joris Van Geelstraat verhuurd en sinds december 2017 is ook de nieuwbouw in Elfenstraat klaar. Vanaf maart 2018 kunnen ook de bewoners van de Toekomststraat hun kersverse woonst betrekken. De appartementen voor de senioren bevinden zich op het gelijkvloers en zijn volledig op maat van de bewoners gemaakt. "We hebben heel goed rekening gehouden met draaicirkels van rollators en rolstoelen. De badkamers zijn ook voldoende ruim om extra verzorging toe te laten", klinkt het bij Geelse Huisvesting. Naast de seniorenwoningen op het gelijkvloers zijn er ook woningen voor kleine gezinnen op de verdieping. "Zo kunnen jong en oud mekaar ontmoeten."





De woningen worden ingebed in een groene omgeving meteen gemeenschappelijke buitenruimte. Op de petanqueveldjes kan de buurt samenkomen. (WDH)