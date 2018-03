Twee zitmaaiers gestolen 20 maart 2018

Aan Heieinde in Oevel (Westerlo) werd tijdens het weekend een inbraak vastgesteld in eentuinberging. Onbekenden zijn er aan de haal gegaan met twee zitmaaiers en een verticuteermachines. De eigenaars waren al een tijd niet meer in het tuinhuis geweest.





Het is dus onduidelijk wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden. (JVN)