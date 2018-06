Twee veertigers verdacht van zedenfeiten met minderjarigen 25 juni 2018

Twee veertigers zijn aangehouden voor zedenfeiten. Beiden misbruikten een minderjarige. In één dossier werd een 49-jarige man uit Westerlo opgepakt. De man zou sinds 2013 zijn minderjarige zoon hebben misbruikt. Hij werd vorige week opgepakt. De man verbleef enkele dagen in de gevangenis, maar de raadkamer in Turnhout heeft beslist dat hij de rest van zijn voorhechtenis thuis mag uitzitten via elektronisch toezicht. Ook een 47-jarige man uit Turnhout liep tegen de lamp. Hij wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid en het lokken van een minderjarige via het internet. Hij pleegde de feiten van maart en tot en met mei. Deze week verschijnt hij voor de raadkamer. (JVN)