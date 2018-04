Twee tuinaannemers ondersteunen gemeentediensten 21 april 2018

03u11 0

Het schepencollege van Westerlo heeft twee tuinaannemers aangesteld die de gemeentediensten dit jaar zullen helpen met het snoeien en rooien van hoogstambomen en het scheren van hagen. Het gaat over bvba Bomen Geerts uit Kasterlee en Filip Deroover uit Tongerlo. Op een aantal plekken in de gemeente staan hoogstambomen en hagen die een speciale aanpak nodig hebben. Het gaat onder andere over het verwijderen van dood hout in kruinen, het vervangen van straatbomen en hagen, het vervangen van dode bomen en hagen en over problemen met de wortelgroei. (WDH)