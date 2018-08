Twee nieuwe kandidaten voor CD&V 29 augustus 2018

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober heeft CD&V twee nieuwe kandidaten bekendgemaakt. Susy Janssens (45) uit Oevel is leerkracht wiskunde en godsdienst in Kosh. Vanuit haar beroep is ze vooral erg begaan met jongeren. Isabelle Peeters (35) uit Zoerle-Parwijs volgde een opleiding tot zorgkundige. Op dit ogenblik revalideert ze van een zware rugoperatie. Peeters vindt Westerlo een sportieve gemeente en wil dat graag zo houden door sportclubs en sportinfrastructuur te ondersteunen en jongeren aan te zetten tot sporten. Daarnaast wil Peeters zich inzetten voor jonge gezinnen, die het vaak niet makkelijk hebben om werk en gezin te combineren of om financieel rond te komen. Ook ouderen en ouderenzorg vindt ze belangrijk. Aangezien het aantal ouderen in de gemeente de volgende jaren enkel zal toenemen is het belangrijk dat ook hier de nodige aandacht aan wordt besteed, klinkt het. (WDH)