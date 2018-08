Twee nieuwe kandidaten bij CD&V 21 augustus 2018

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft meerderheidspartij CD&V twee nieuwe kandidaten voorgesteld. Ann Van Gelder (45) is sociaal verpleegkundige van opleiding en werkt als diensthoofd van de sociale dienst op het OCMW van Begijnendijk. In haar vrije tijd is ze verantwoordelijk voor de vormselcatechese in Oosterwijk en Oevel.





Ruben Vermeulen (23) werkt al vier jaar bij Smederij Thys. Daarnaast is Ruben Vermeulen al meer dan 11 jaar actief bij KLJ Tongerlo, waar hij al zes jaar leider is van de jongeren. Vanuit KLJ Tongerlo is hij bovendien nauw betrokken bij de organisatie van het Tongels Dorpsfeest. (WDH)