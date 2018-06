Twee gewonden 02 juni 2018

02u53 0

Een vrachtwagen en een auto geraakten donderdag in de late namiddag betrokken in een verkeersongeval op de Bell Telephonelaan. DE vrachtwagen reed achteraan in op de personenwagen. Twee passagiers in de auto zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.





Het gaat om en 41-jarige vrouw uit Beringen en haar 14-jarige dochter. (VTT)