Twee gewonden na crash met auto in gracht 22 mei 2018

Aan de Industrieweg in Westerlo is zondagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een auto raakte de controle over het stuur van zijn wagen kwijt. De auto raakte van de weg af en reeds rechts van de weg in een gracht. Daar knalde het voertuig op een betonnen duiker om vervolgens weg gekatapulteerd te worden. In de auto zaten twee inzittenden. Eén van hen liep slechts lichte verwondingen op. De andere inzittende was er erger aan toe. Het slachtoffer zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Het zwaargewonde slachtoffer werd eerst een hele tijd in de ziekenwagen onder handen genomen, om vervolgens naar het ziekenhuis te worden gebracht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. (JVN)