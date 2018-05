Twee gewonden bij ongevallen 18 mei 2018

Op de Mechelsestraat in Oevel (Westerlo) botsten gisteren rond 10.45 uur twee auto's op elkaar bij een kop-staartaanrijding. Eén passagier, een 45-jarige vrouw uit Westerlo, liep lichte verwondingen op. Ook in de Dr. Van de Perrestraat in Geel raakte één persoon lichtgewond bij een kop-staartaanrijding. Dat ongeval gebeurde rond 8.10 uur. (JVN)