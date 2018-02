Twee auto's botsen 16 februari 2018

02u44 0

Op de fly-over in de Snelwegstraat in Oevel (Westerlo) gebeurde om 6.30 uur gisterochtend een aanrijding tussen twee auto's, een Ford Transit en een Nissan Qashqai. De bestuurder van de Ford Transit, een 59-jarige man uit Retie is lichtgewond naar het ziekenhuis van Geel overgebracht. De andere bestuurder bleef ongedeerd. (MVBO)