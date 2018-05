Tuinhuis vat vuur 18 mei 2018

02u59 0

Aan de Frans Scheerlaan in Tongerlo (Westerlo) is gisterochtend rond 2.30 uur brand uitgebroken in een tuinberging. In het tuinhuis lag een berg hout opgeslagen. Vermoedelijk is het vuur daar ontstaan. De schade bleef beperkt. (JVN)