Toneelvoorstelling van Beweging.net brengt 820 euro op voor Samana Wouter Demuynck

18 maart 2019

Op vrijdag 15 maart kwamen meer dan 150 vrijwilligers van Beweging.net Westerlo in Tongerlo samen op het jaarlijks Trefmoment. Het Trefmoment is een waardering en inspiratiemoment voor de vele vrijwilligers van de partnerorganisaties van Beweging.net. Dagelijks zorgen zij mee voor een warm samenleven in de Westelse dorpen.

Beweging.net-voorzitter Kris Van Dael overhandigde aan de bestuursleden van de Westelse Samana-afdelingen een cheque van 820 euro. Dat is de opbrengst van de toneelvoorstelling ‘U bent mijn moeder’, die Beweging.net in oktober in een uitverkochte toneelzaal De Krekke bracht. Het geld zal besteed worden om medebewoners die langdurig ziek zijn te bezoeken of samen te brengen.