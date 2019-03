Toneelkring Kunst en Geest speelt ‘Veronica’s Kamer’ Wouter Demuynck

06 maart 2019

15u01 0 Westerlo Toneelkring Kunst en Geest brengt in maart hun nieuwe productie ‘Veronica’s Kamer’. Nog tot 23 maart wordt er gespeeld in theaterzaal De Krekke in Westerlo.

Het verhaal van ‘Veronica’s Kamer’ gaat als volgt. Op een donkere, koude winteravond ontmoeten Susan en haar vriend een lief ouder koppel. Met een vreemd, maar intrigerend verhaal nodigt het koppel hen uit naar het huis van een rijke familie voor wie ze werken. Susan zou gelijkenissen vertonen met Veronica, een reeds lang overleden dochter van de familie. Om aan de stervenswens van de nog levende zus van Veronica te voldoen, vragen ze Susan om voor heel even de plaats van Veronica in te nemen. Susan twijfelt, maar haar nieuwsgierigheid wint het en ze stemt ermee in het spel mee te spelen. Maar nog voor ze het beseft, is niets meer wat het lijkt en Susan raakt verstrikt in een obscuur web van manipulatie en bedrog.

Het toneelstuk is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Ira Levin. Jean-François D’hondt is de regisseur, Lea Anthonissen, Tom Ceuppens, Jan Spruyt en An Van Eynde zijn de acteurs. Er wordt nog gespeeld op 8, 9, 15, 16, 19, 22 en 23 maart in theaterzaal de Krekke in Westerlo, telkens om 20 uur. De deuren openen om 19 uur.

Reserveren kan via www.kunstengeest.be of 014/54.99.45. Wie online reserveert en op voorhand betaalt, betaalt 11 euro inkom. Aan de kassa betaal je 12 euro. Voor kinderen onder de twaalf jaar is er telkens drie euro korting.