Ticketverkoop De Zoerla start vanaf 3 september 30 augustus 2018

Vanaf maandag 3 september om 9 uur kan je tickets kopen voor de nieuwe voorstellingen in De Zoerla. Je moet daarvoor niet meer naar het gemeentehuis. Via de nieuwe webshop heb je snel en van thuis uit je tickets gereserveerd, betaald en afgedrukt. Neem alvast een kijkje op www.westerlo.be.





Op het programma in 2019 staan onder meer The Scabs, De Rodeo's, Barbara Dex en Gunther Verspecht, Circus Ronaldo, Echt Antwaarps Teater, Liliane Saint-Pierre en Herr Seele, The Roots Rielemans Family, Diamonds On The Rocks, The Great Pretenders, Christoff Live en The Roy Orbison Story. (WDH)