Thijs Vervloet is Jonge Chef van het Jaar Wouter Demuynck

05 november 2018

19u13 0 Westerlo Thijs Vervloet, chef-kok van restaurant Colette in de Sint-Lambertusstraat, is door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef van het Jaar in Vlaanderen. Met een knappe 16 op 20 nestelt de zaak zich ook in de top 10 in de provincie Antwerpen.

Restaurant Colette opende in januari 2016 de deuren in het pand waar vroeger de grootmoeder van Thijs Vervloet, Colette Leemans, woonde. De naam van het restaurant moest dus niet ver gezocht worden, zeker omdat Colette Thijs de kneepjes van het vak leerde. Sinds 2016 rijgt de zaak de successen aan elkaar. Al in november 2016 haalde de zaak een eerste Michelinster binnen. Een eerste vermelding in Gault&Millau 2017 leverde al meteen een score van 14 op 20 op en met een score van 16 op 20 bekleedt de zaak van Thijs Vervloet nu de 9de plaats in de provincie Antwerpen.

Als kers op de taart mocht Thijs Vervloet ook de titel van Jonge Chef van het Jaar in Vlaanderen ontvangen. “Dit komt als een totale verrassing. Het is een zeer leuke, aangename bekroning op ons werk. Niet enkel dat van mijn vrouw (Lore Leys, die in de zaal staat, red.) en mij, maar van ons ganse team. Deze prijs is er ook gekomen dankzij onze gasten, die ons steeds veel voldoening geven. Als zij tevreden zijn, zorgt dat ervoor dat wij elke dag opnieuw met een glimlach aan het werk zijn. Je kan immers geen lekker eten brengen als je niet van mensen houdt.” Met een score van 16 op 20 behoort Colette ook tot de beste restaurants van de provincie. “Of we nu de beste willen worden? Er is altijd de ambitie om beter te doen, maar we koken voor de gasten, niet voor de gidsen. Die appreciatie is leuk, maar die score moet niet de drijfveer zijn.”

In zijn zaak brengt Thijs Vervloet de klassieke Belgisch-Franse productkeuken. “We zijn altijd trouw aan onze keuken gebleven: herkenbaar, modern en fris gebracht en met de juiste garnituur en cuisson. Ik geloof dat dat het verschil maakt. We proberen ook elke dag beter te doen dan gisteren. Ik probeer dan ook elke dag bij te leren en de lat hoger te leggen, onder meer door vaklectuur te lezen om mee te zijn met wat er in de gastronomie gebeurt. Als er zich dan een trend voordoet, zullen we er hier en daar iets uithalen. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik mijn klassieke keuken niet zal verloochenen.”

Op bijna drie jaar tijd is de zaak stevig gegroeid. Dient een uitbreiding zich aan? “We zijn elke dag blij dat we in deze zaak mogen staan. We zitten prima waar we nu zitten en een uitbreiding is dus nog niet direct aan de orde. We zien wel wat op ons pad komt. We gaan nu rustig verder doen zoals we bezig zijn.”