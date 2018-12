Tervia’s plant moderne kmo-zone neer in Heultje Kristof Baelus

01 december 2018

20u29 0 Westerlo Tervia’s zal binnenkort beginnen aan de bouw van een gloednieuwe kmo-zone in Heultje. De kmo-zone zal veel gelijkenissen vertonen met die eerder gebouwd werd in Westmeerbeek, op de terreinen van La Corbeille. De gebouwen zijn ideaal voor kleine zelfstandigen waarbij hun thuisonderneming uit de voegen barst.

Met’ La Fabrik’ wil Tervia’s de trent van de La Corbeille site doortrekken. De projectontwikkelaar koos voor twee verschillende gebouwen, samen goed voor 78 kmo-units. In een eerste gebouw zal plaats voorzien zijn voor 38 units met een grootte 60 tot 220 vierkante meter. In een tweede gebouw zullen er 40 units voorzien zijn, eveneens tussen 60 en 220 vierkante meter groot.

“De units worden zeer goed geïsoleerd en de klanten zullen verplicht groene stroom dienen te gebruiken. Het is de bedoeling dat lokale bedrijven zicht hier kunnen vestigen. Een groot voordeel is dat hun kantoor zich boven hun stockageruimte zal bevinden. Het is ook ideaal voor mensen die thuis werken maar een betere scheiding tussen werk en privé willen opbouwen”, zegt Marlies Eyckmans van Tervia’s. Een inwonende conciërge zal instaan voor het dagelijks toezicht van de kmo-site en voor kleine en grote onderhouds- en reparatiewerken.

De bouw zal stelselmatig verlopen, zo zal de eerste blok met 38 units opgeleverd moeten worden rond eind 2019. Een tweede gebouw, waarin zich 40 units bevinden, zal opgeleverd worden tegen het voorjaar van 2021. “De bouwaanvraag is lopende en we verwachten deze tegen begin 2019. De bouw van de eerste unit zal dan ook meteen van start gaan”, zegt Eyckmans.

De nood aan kleinere bedrijfsoppervlakten in de streek is zeer groot merkt de projectontwikkelaar. Nog voor de verkoop eigenlijk op hand komt zijn de eerste units al van de hand. Er zijn grote vermoedens dat het aantal verkochte units nog zeer snel zal stijgen.

La Fabrik situeert zich op een stuk bedrijventerrein dat momenteel nog braak ligt vlakbij de industriezone van Hulshout en Heultje. “De ideale uitvalsbasis voor kleine ondernemers uit de streek”, klinkt het.

Voor de realisatie van het hele project streeft Tervia’s naar een CO2-neutraal energieverbruik. Hiermee proberen ze hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Het complex zal volledig worden gebouwd volgens een modulair systeem. Dit wil zeggen dat de binnenmuren weggehaald kunnen worden. Zo kunnen, indien nodig, er grotere ruimten worden gemaakt dan de reeds voorziene maximum van 240 vierkante meter.