Tentoonstellingen in de bib en in het gemeentehuis 21 februari 2018

Nog tot 25 februari stelt Christel Verstreken uit Veerle haar schilderijen tentoon in het gemeentehuis van Westerlo. Ze schildert vooral gefantaseerde portretten die je langs alle kanten aankijken. Ook in de bib is er nog heel de maand een knappe tentoonstelling: De Bonte Bende van Rosemarie De Vos. Je krijgt er een unieke inkijk in het tekenatelier van deze illustratrice. Via speciale kijkkastjes kan je haar tekeningen en schilderijen ontdekken. Westelse kleuters kunnen klassikaal en op een speelse manier aan de slag met deze Bonte Bende. (WDH)