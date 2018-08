Tentoonstelling Mathilde Huygens 08 augustus 2018

Mathilde Huygens leerde in haar jeugdjaren schilderen en tekenen in de academie en via avondcursussen. Schilderen is haar grote passie geworden en ze maakt grote en kleine moderne olieverven, altijd gezichten, soms heel duidelijk afgetekend en soms zijn het zoekplaten. Mathilde Huygens heeft een hele reeks tentoonstellingen in binnen- en buitenland op haar naam staan. De tentoonstelling opent op zaterdag 1 september om 18 uur en loopt tot en met 16 september in het gemeentehuis. Ze is elke werkdag te bezichtigen van 9 tot 12 uur en elke zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. (WDH)