Tentoonstelling InOutArtGeel 25 augustus 2018

02u43 0

Het kunstencollectief InOutArtGeel organiseert groepsexposities voor kunstenaars om hun kwalitatief werk aan het publiek te kunnen tonen. Binnen hun kunstencollectief zijn er schilders, keramisten, juweelontwerpers, beeldhouwers, tekenaars... Ze staan voor diversiteit, gemaakt door academici, ervaren kunstenaars en autodidacten. Je kan hen ook vinden op de Facebookpagina 'Inout Art kunstencollectief' en op de website www.inoutart-geel.be. De tentoonstelling in het gemeentehuis opent op 13 oktober de deuren en loopt nog tot 28 oktober. De tentoonstelling is geopend tijdens de kantooruren en ook in het weekend van 12 tot 18 uur. (WDH)