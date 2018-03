Tentoonstelling Grote Prijs kalligrafie 20 maart 2018

Voor de vijftiende keer vindt dit jaar de tentoonstelling plaats van de 'Tweejaarlijkse Internationale Grote Prijs Kalligrafie Westerlo'. Reeds 30 jaar is Kalligrafia actief in Westerlo. Niet alleen met de Grote Prijs, maar er werden ook talrijke cursussen, stages en tentoonstellingen georganiseerd.





Voor deze vijftiende editie van de Grote Prijs werden naast een groot aantal Belgische kalligrafen, ook enkele internationale deelnemers uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Turkije en Zwitserland uitgenodigd. Ook de vakjury werd uitgebreid met enkele wereldwijd befaamde letterkunstenaars. De tentoonstelling loopt van 25 maart t.e.m. 15 april 2018 en is te bewonderen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. In de weekends kan je er tussen 14 en 16.30 uur er terecht. Tijdens het Paasweekend - 31 maart, 1 en 2 april - is de tentoonstelling gesloten. (WDH)