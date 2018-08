Tentoonstelling de Brug 24 augustus 2018

02u24 0

De tentoonstelling 'de Brug - le Pont - die Brücke' van kunstenaars uit de Kempen en van over de taalgrenzen is een initiatief van de cultuurraad Westerlo en kent zijn ontstaan in 2014 tijdens Open Monumentendag. Bij de vijfde editie kan je in het gemeentehuis kennismaken met een divers en kwalitatief aanbod van schilderwerken, keramiek, etsen, beeldhouwwerk, foto's... Ditmaal doen ook kunstenaars uit de Oostkantons mee. De Brug opent zijn deuren op zaterdag 22 september om 18 uur en is op weekdagen te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. In het weekend kan je van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur kennismaken met de werken. De tentoonstelling loopt tot 7 oktober. (WDH)