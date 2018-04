Talentenshow voor kinderen op Foodfestival 12 april 2018

'Westel Kids Got Talent' is een talentenshow voor kinderen tijdens het Foodfestival op zaterdagnamiddag 21 april. Al heel wat acts schreven zich in, maar daar mogen er altijd nog een paar bij. Op het programma staan alvast dans, zang en muziek, een diaboloshow en een act met Rubikskubussen.





Zit jij in de lagere school en heb je een speciaal talent dat je graag eens wil tonen op een podium? Solo of met een klein groepje? Er staat een podium voor je klaar in de voortuin van het gemeentehuis. Inschrijven kan op www.westerlo.be. De kindergemeenteraad en de jeugdraad organiseren deze talentenshow tijdens het Foodfestival. Als kers op de taart is er met Bert Lievens een toppresentator die zelf net aan The Voice van Vlaanderen deelnam. (WDH)