Studiebureau gaat situatie Gevaertlaan onderzoeken 06 september 2018

Op de gemeenteraad werd maandagavond besloten om een studiebureau aan te stellen dat de situatie van de Gevaertlaan in Heultje moet onderzoeken. Volgens raadslid Frans De Cock (Open Vld) werd de asfaltering met een dunne slemlaag in juni 2018 slecht uitgevoerd. "Meer dan 100 bewoners van de Gevaertlaan hebben een petitie getekend. We willen een volledige en correcte herasfaltering met een dikke asfaltlaag. Die dunne laag is nu al bijna afgesleten. De buurtbewoners klagen over trillingen, die voor barsten in de woning zorgen en hen ook wakker maken 's morgens."





Volgens de meerderheid zou een dikke laag ook niet helpen wegens de betonnen ondergrond. Men opperde daarom om een studiebureau aan te stellen. "Ik ben niet tegen de studie, maar we zijn alweer twee jaar verder wanneer die is afgerond", betreurt De Cock. Daarnaast stelde De Cock voor om de vluchtheuvel, op het kruispunt van de Gevaertlaan met de Vlinderstraat, weg te halen of te renoveren omwille van de trillingen die het veroorzaakt. Volgens het bestuur zal de vluchtheuvel hersteld worden, het volledig weghalen ervan wordt voorgelegd aan de verkeerscel. (WDH)