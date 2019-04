Spirit Westerlo viert 20ste verjaardag met gloednieuwe zaal Wouter Demuynck

15 april 2019

16u17 0 Westerlo Spirit Westerlo, het gezondheidscentrum aan de Olenseweg in Voortkapel (Westerlo), vierde afgelopen weekend zijn 20ste verjaardag. Tijdens het jubileumweekend werd ook de gloednieuwe zaal ‘Spirit Factory’ in de kijker gezet.

Twintig jaar na oprichting kan Spirit Westerlo nog altijd op enkele trouwe klanten rekenen. “Het is natuurlijk een enorme bevestiging voor ons dat veel leden al 10, 15 of soms zelfs 20 jaar bij ons trainen”, aldus zaakvoerders Suzy Claes en Inge Simons. “Daaruit blijkt dat we ons steeds verder hebben ontwikkeld. Net als onze klanten.”

Naast fitness biedt Spirit Westerlo sinds kort ook personal training en training in kleinere groepen aan. Die lessen zullen gegeven worden in een nieuwe zaal die toepasselijk de naam Spirit Factory heeft meegekregen omdat de zaal de uitstraling heeft van een klein fabriekszaaltje met alle moderne faciliteiten.

In de Spirit Factory kan je onder meer lessen rond rugscholing, yogalates, functional circuit training en kettlebell work out volgen. “De lessen zijn voor jong en oud, sporter of recreant, man en vrouw, dus voor iedereen. Ook voor iedereen die voor de eerste keer komt sporten.”