Spiegelverhalen in de kerk tijdens Verhalenfestival De Merode Wouter Demuynck

20 februari 2019

16u32 0

Op zondag 24 februari vindt in Westerlo het Verhalenfestival de Merode plaats.

De spiegelverhaaltjes van monseigneur Cruysberghs bestaan uit korte vertellingen over verloren schapen, de biecht van Mie Kepels, de lotgevallen van boer Van Hemeldonck en het vermanende vingertje van meneer pastoor over de verloederende zeden. Bert Janssens brengt deze geestige geestelijke verhaaltjes uit het midden van de vorige eeuw met een boodschap en een knipoog.

Op zondag 24 februari om 14 uur kan je naar deze activiteit van Verhalenfestival de Merode komen luisteren in de kerk in Westerlo. Tickets kosten 4 euro, inclusief drankje. Vooraf inschrijven kan via de webshop op www.westerlo.be.