Spar viert jubileum met kortingen en gratis lekkernijen

Voor de supermarkt Spar in Oeveldorp is 2018 een speciaal jaar. De winkel bestaat dan al 25 jaar. Om dat te vieren bieden de uitbaters allerlei kortingen en gratis lekkernijen aan. Zij willen zo een streep zetten onder 2017, dat voor hen in mineur eindigde. Uitbaatster Rita Boeckx, een beenhouwer en een leverancier beleefden eind december immers de schrik van hun leven tijdens een gewapende overval.





"Zaterdag 13 januari bestaat de winkel exact 25 jaar en dit wordt gevierd met taart en koffie voor onze klanten." Ook de rest van de maand zijn er nog tal van acties in de winkel. De drie daaropvolgende zaterdagen kan je in Spar ook genieten van gratis lekkers. Op 20 januari is er tussen 10u en 17u een gratis bierdegustatie. Een week later trakteren de uitbaters op pannenkoeken en koffie, om op 3 februari de feestmaand te eindigen met frieten van een echt frietkraam. Tijdens de feestmaand zijn er bovendien verschillende kortingen van 25%. (WDH)