Soldaten van Belgisch leger voeren communicatieoefening uit in de Beeltjensdreef Wouter Demuynck

07 december 2018

Van zondag 9 tot woensdag 12 december voert het Belgische leger een communicatieoefening uit in de Beeltjensdreef. Er worden tijdelijke mobiele zendinstallaties en -masten opgesteld op het vroegere voetbalveld, tussen de Beeltjensdreef en Sportpark De Beeltjens. In de omgeving zal je ook militairen aan het werk kunnen zien. Dit is een communicatieoefening en dus wordt er niet geschoten.

Ook in Kamp A in Oosterwijk vindt er zo’n communicatieoefening plaats. Deze oefeningen dienen ter voorbereiding van buitenlandse missies.