Sofie H. in beroep tegen veroordeling voor babymoord 02u25 0 Ton Wiggenraad Sofie H. werd op 13 december veroordeeld tot 15 jaar cel.

Het proces rond de babymoord op het pasgeboren dochtertje van Sofie H. (26) uit Oosterwijk (Westerlo) zal dit jaar nog eens volledig worden overgedaan. De vrouw heeft beroep aangetekend tegen haar veroordeling. Sofie H. werd op 13 december tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar veroordeeld voor moord op haar pasgeboren dochtertje Marthe. De feiten dateren van 13 juli 2014. Het meisje werd toen levenloos aangetroffen in de wc-pot. Sofie H. beweerde dat ze een miskraam had gehad, maar autopsie wees uit dat Marthe nog 6 à 12 minuten had geademd. De rechter in Turnhout zag genoeg bewijzen voor zowel de intentie tot doden als de voorbedachtheid. Sofie H. kan zich niet neerleggen bij haar veroordeling. De vrouw blijft volhouden dat ze niet wist dat haar baby nog leefde. Ze wil hoogstens een veroordeling voor schuldig verzuim. Het hof van beroep in Antwerpen zal later dit jaar de knoop moeten doorhakken. (JVN)