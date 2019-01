Sluiting dreigt voor slachthuis Sus Campiniae Wouter Demuynck

04 januari 2019

19u13 0 Westerlo De Raad van State is niet ingegaan op de vraag van slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo) om de beslissing van minister Schauvliege (CD&V) - namelijk om een nieuwe milieuvergunning voor het slachthuis te weigeren - te schorsen. Daardoor dreigt het slachthuis te moeten sluiten.

Op 6 december 2018 weigerde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) een nieuwe milieuvergunning te verlenen aan slachthuis Sus Campiniae aan de Nijverheidsstraat in Oevel. Als reden werd aangehaald dat de verkeers -en geurhinder de sereniteit van het kerkhof - dat 20 meter naast het slachthuis is gelegen - in het gedrang zou brengen. Nochtans ontving de minister bij de behandeling van het beroep gunstige adviezen van het Agentschap Wegen en Verkeer, tweemaal het departement Omgeving (ruimte en milieu), tweemaal de Vlaamse Milieumaatschappij (ecologisch toezicht en waterbeheer) en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. “Uit het dossier en uit het arrest van de Raad van State blijkt echter dat dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt”, klonk het toen bij haar kabinet.

Daarop vroeg Sus Campiniae op 21 december 2018 een schorsing van het besluit van de minister bij “uiterst dringende noodzakelijkheid” aan bij de Raad van State. Die schorsingsaanvraag werd echter vandaag - vrijdag - verworpen door de Raad van State omdat die niet gegrond was. Wat er nu concreet verder met het slachthuis zal gebeuren, is onduidelijk. Het ziet er wel naar uit dat het slachthuis voorlopig de deuren zal moeten sluiten. Dirk Nelen, CEO van Sus Campiniae, was niet bereikbaar voor commentaar.