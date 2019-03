Slachthuis vraagt opnieuw vergunning aan Wouter Demuynck

15 maart 2019

23u55 0 Westerlo De directie van slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo) heeft onlangs opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag houdt onder meer in dat een toegangsweg naar het bedrijf zou worden aangelegd op het eigen terrein. Als er geen vergunning wordt toegekend, zal het slachthuis op 10 augustus moeten sluiten.

Begin december 2018 kreeg slachthuis Sus Campiniae, gelegen in de Nijverheidsstraat, van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) geen nieuwe vergunning. Als reden werd aangehaald dat de verkeers -en geurhinder de sereniteit van het kerkhof, dat 20 meter naast het slachthuis is gelegen, in het gedrang zou brengen. Enkele weken later vroeg het bedrijf bij ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ een schorsing van dat besluit aan bij de Raad van State, die deze aanvraag echter verwierp.

Daarop legde de milieu-inspectie een bestuurlijke maatregel op aan het bedrijf die inhoudt dat het de werkzaamheden op 9 augustus moet stopzetten en maatregelen moet nemen om de geur- en transporthinder te vermijden. Het bedrijf is nu van plan om een nieuwe toegangsweg aan te leggen naar het slachthuis, waardoor het transport niet meer langs het kerkhof zou moeten passeren en dus ook de verkeers- en geurhinder er sterk zal verminderen.

Weldra start opnieuw een openbaar onderzoek naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag. Dat zal gepaard gaan met een informatievergadering. De deputatie zal uiteindelijk beslissen of een vergunning al dan niet toegekend wordt. Indien het slachthuis - ook in beroep - dan bot vangt, moet het op 10 augustus sluiten.