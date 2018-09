Skatepark komt er binnen twee maanden 07 september 2018

02u35 0

Deze maand start in het Kasteelpark, naast sporthal en zwembad De Beeltjens, de aanleg van een skatepark. Het gaat om een betonnen constructie van 40 op 12 meter met de nodige hobbels, rampen en bars. Het maximale hoogteverschil is 1,75 meter. De ontwerper noemt het alvast een unieke 'Street Style Skateplaza' met de nodige quarters, banks, ledges, curbs, manny pads, rails, downrails, a frame, a dobbie en stairs. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Het plan kwam tot stand in samenwerking met een werkgroep van skaters uit de buurt. (WDH)