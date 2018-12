SK Heffers viert 50ste verjaardag met feestweekend Wouter Demuynck

23 december 2018

De 50ste verjaardag van voetbalclub SK Heffers, dat in de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond speelt, werd afgelopen weekend erg uitgebreid gevierd in hun kantine in Nekbos (Voortkapel). Op het programma tijdens het feestweekend stonden onder meer een vijftig uren durende fietsmarathon op rollen, een fotoreportage, een quiz, een receptie met het bestuur en de sportraad en ook de kerstman kwam langs om cadeautjes aan de allerkleinsten uit te delen. Ook het ‘Hefferke’, het eigen bier van de club, werd voorgesteld. Het feestweekend werd afgesloten met een grote tombola en de uitreiking van de prijzen van de fietsmarathon.