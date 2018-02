Sint-Lambertusmiddenscholen pakken winst op scholencross 21 februari 2018

Het was weer een prachtige namiddag voor de crossploeg van de Vrije Sint-Lambertusmiddenscholen Westerlo en Oosterwijk. Meer dan 100 leerlingen en leerkrachten zakten onlangs af naar Lommel om daar met een mooi aantal ereplaatsen aan de haal te gaan. Er was zelfs één keer winst in de reeks 'jongens 2003', waar Shika Bruynseels (2cW) op het hoogste trapje van het podium mocht staan.





In de reeks 'meisjes 2005' waren er knappe plaatsen in de top 10 voor Remone Van de Velde (1cO), Mirte Vissers (1dW) en Nora Tajaouart (1qW). Bij de 'jongens 2005' finishten Seth Taels (1bO), Witse Omloop (1aO) en Lowie Delmé (1cW) bij de eerste tien. Brons was er voor Julie Gebruers (2jW) in de reeks 'meisjes 2004'. In die reeks eindigde Jytte Belmans (2hW) ook op een knappe negende plaats. Renzo Van Aerschot (2iW) wist op zijn beurt een zilveren medaille te bemachtigen in de reeks 'jongens 2004¿. Kenzo Goedons (2fW) en Wout De Bal (2aW) finishten in de top 10. In deze reeks kon de school ook het ploegenklassement te winnen.





(WDH)





