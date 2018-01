Sint-Lambertuskerk heeft restauratie nodig 25 januari 2018

De gemeente is van plan om de beschermde Sint-Lambertuskerk in het centrum van Westerlo grondig te laten renoveren en heeft daarom opnieuw een prijsvraag uitgeschreven voor een onderzoek naar de staat van de gevels van de kerk. Men wil onderzoeken wat de impact is van een gevelreiniging op de buitenmuren en op de ijzerzandsteen. Ook moet zo duidelijk worden welke herstelmortel men best gebruikt.





De Sint-Lambertuskerk van Westerlo heeft een lange bouwgeschiedenis. Het koor van de neogotisch verbouwde kerk gaat terug tot 1416. Het schip dateert uit de zestiende eeuw en de toren werd heropgebouwd in 1760. De kerk werd in 1976 beschermd als monument. Het kerkhof rond de kerk vormt een beschermd landschap. (WDH)