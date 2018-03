Schuur brandt uit, brandweerwagen belandt in gracht 22 maart 2018

Een schuurtje in de tuin achter een woning aan Gooreinde in Westerlo heeft gisterochtend rond 4.15 uur vuur gevat. De brand is vermoedelijk ontstaan door smeulende assen van een kachel die naast het schuurtje waren uit gekieperd. De berging raakte zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Tijdens het aanrijden naar de brand, kwam één van de brandweerwagens naast de weg terecht. Het voertuig sukkelde aan één kant met de achterwielen in een ondiepe gracht. (JVN)