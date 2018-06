Schoolomgeving Heultje wordt veiliger 29 juni 2018

Een aannemer gaat tijdens de zomermaanden de fiets- en schoolzone in de Schoolstraat in Heultje onder handen nemen. De huidige proefopstelling wordt verbeterd. De fietsstrook wordt uitgebroken en aangelegd in rode klinkers. Er komen ook paaltjes naast die fietsstrook. Aan de schoolpoort van de kleuterschool komen omegabeugels zodat men er als voetganger niet zomaar op de rijbaan terecht kan komen. De gemeente trekt 71.000 euro uit voor de werken. (VTT)