School Heultje krijgt grondige opknapbeurt 29 maart 2018

02u31 1

De gemeenteraad heeft maandagavond het investeringsplan voor de site van de kleuterschool en de lagere school van Heultje in de Schoolstraat en de Gravin de Merodestraat goedgekeurd. Het plan voorziet een aanpak in fasen, kost 2,2 miljoen euro en komt deels in aanmerking voor subsidies van AGION.





In fase 1, die binnenkort van start kan gaan, worden de speelplaats en de binnenkoer van de kleuterschool heraangelegd. In fase 2, die later van start kan gaan, worden de ramen van de kleuterschool en de lagere school vernieuwd, de kleuterschool gerenoveerd en uitgebreid en een nieuwe Kinderclub gebouwd. (WDH)