Schepen Tinne Wuyts kandidaat voor Vlaams Parlement Wouter Demuynck

10 april 2019

16u16 0 Westerlo Tinne Wuyts (38) - eerste schepen in Westerlo en bevoegd voor ruimtelijke ordening, jeugd, bevolking en personeel - staat op 26 mei op plaats 17 van de CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. Het wordt haar eerste deelname aan bovenlokale verkiezingen.

Tinne Wuyts is al geruime tijd actief in de Westelse politiek. In 2006 nam ze voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en raakte ze meteen verkozen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze voor het eerst schepen. Daarnaast was Wuyts van 2007 tot 2018 voorzitter van Jong CD&V Westerlo.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde ze het op een na hoogste aantal voorkeurstemmen, na burgemeester Guy Van Hirtum. Zo werd ze bij aanvang van de nieuwe legislatuur eerste schepen.