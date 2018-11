Samenstelling van schepencollege bekend Wouter Demuynck

22 november 2018

14u21 0 Westerlo Het bestuur van CD&V Westerlo heeft een beslissing genomen omtrent de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen en van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Het schepencollege zal met Paul Helsen één nieuwkomer tellen.

Nadat CD&V deze legislatuur een coalitie aanging met N-VA, behaalden de christendemocraten op 14 oktober opnieuw een absolute meerderheid. Guy Van Hirtum blijft dan ook burgemeester en ook schepenen Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters en Clyde Tai-Apin behouden hun plek in het schepencollege. Clyde Tai-Apin was eerder al OCMW-voorzitter en schepen van volksgezondheid namens N-VA, maar stapte in december 2017 uit de partij, zetelde daarna als onafhankelijke en maakte enkele maanden geleden de overstap naar CD&V. De enige nieuwkomer in het schepencollege is Paul Helsen, die voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst wordt. Gewezen schepen Maurice Van Hemelen gaat de gemeenteraad voorzitten. De bevoegdheden van de schepenen worden later nog bekendgemaakt.

“Deze ploeg heeft heel wat bestuurservaring en zal ervoor zorgen dat Westerlo een warme gemeente blijft met sterke dorpen. Ook nieuwkomer Paul Helsen uit Voortkapel, die zijn mooie score beloond ziet met een mandaat als schepen, is een absolute aanwinst voor onze gemeente. Zijn jarenlange ervaring bij de CM zal zeker een meerwaarde zijn bij het bepalen van het zorgbeleid”, zo stelt CD&V-voorzitter John Verbraeken.