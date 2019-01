S-bocht van Gevaertlaan krijgt betere signalisatie Wouter Demuynck

30 januari 2019

18u47 0 Westerlo De komende maanden krijgt de Gevaertlaan extra verkeerssignalisatie om de veiligheid op de baan - en dan vooral de S-bocht ter hoogte van Zoerle-Parwijs - te verbeteren. Het gaat om signalisatie in de haag, een bord dat de snelheid aangeeft en een verkeersbord dat waarschuwt voor een gevaarlijke bocht. Op lange termijn denkt de gemeente aan een flitspaal als die maatregelen niet het gewenste effect hebben.

De Gevaertlaan, een drukke verbindingsweg tussen Heultje en Zoerle-Parwijs waarvan ook veel fietsende schoolkinderen gebruikmaken, is al langer voer voor discussie in de gemeenteraad. Raadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo) hamert al een tijdje op de onveilige situaties in de straat, dat ook met veel vrachtverkeer richting de industriezones van Heultje en Hulshout te maken krijgt. Op de gemeenteraad stelde hij enkele verkeersmaatregelen voor het kruispunt Gevaertlaan-Vekestraat-Van Hemelstraat voor, alsook voor het daaropvolgende weggedeelte met de S-bocht richting Heultje.

“Zeer regelmatig en ook recent opnieuw gebeuren hier verkeersincidenten, blijkt uit cijfers van de politie”, vertelt Frans De Cock, die daarmee verwijst naar een incident van twee weken geleden. Toen verloor een bestuurder de controle over het stuur in de S-bocht en raakte die net geen auto die geparkeerd stond aan een kapsalon. “Naast lichamelijke letsels en blikschade is er vaak ook schade aan het openbaar domein - zoals de groene afscheiding tussen rijbaan en fietspad - en aan de privé-woningen. Vooraleer hier dodelijke of ernstige verkeersslachtoffers vallen, vraag ik maatregelen zoals een flitspaal in de rijrichting van Heultje vlak voor het ingaan van de eerste bocht, extra signalisatie, eventueel snelheidsbeperkingen en het ophalen van de lager liggende putdeksels in de bochten. Die maatregelen zorgen niet enkel voor een verhoogde verkeersveiligheid van de weggebruikers, maar ook voor meer veiligheid voor de buurtbewoners.”

Schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V) trad raadslid De Cock bij. “Je moet al straffe ‘toeren’ uithalen om uit die bocht te vliegen, maar telkens is er wel eentje die zich niet aan de limiet houdt, zoals in die S-bocht. We zijn daarmee naar het verkeerscomité gegaan, want dat moet gedaan zijn. Concreet zullen er drie maatregelen komen. We gaan de haag uitrusten met verkeerssignalisatie, er komt een bord dat aangeeft hoe snel je rijdt en we zullen een verkeersbord plaatsen dat waarschuwt voor een gevaarlijke bocht. Schepen van Openbare Werken Filip Verrezen (CD&V) heeft inmiddels een lastenboek opgesteld om de lager liggende putdeksels op te halen”, aldus Welters. Binnen enkele maanden zouden de eerste borden geplaatst moeten zijn. “Als de borden uiteindelijk weinig helpen, zullen we op lange termijn denken aan een flitspaal.”